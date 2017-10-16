Глава МИД Словении выступил против штрафа за отказ принимать беженцев

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Словения поддерживает принципы солидарности ЕС, но выступает против выплат за отказ принимать беженцев, заявил РИА Новости глава МИД Словении Карл Эрьявец.

Еврокомиссия ранее предложила странам-членам ЕС, отказывающимся принимать беженцев по квотам, выплачивать по 250 тысяч евро за каждого мигранта тому государству, которое примет его у себя.

"Словения выступает за солидарность между странами-членами ЕС. Тем не менее, она против так называемого взноса солидарности, который должна будет выплатить страна, если захочет временно выйти из механизма распределения беженцев", — сказал министр иностранных дел Словении.

В сентябре 2015 года ЕС на пике миграционного кризиса принял двухлетнюю программу расселения 160 тысяч нелегальных мигрантов из Италии и Греции по квотному принципу между остальными странами ЕС. В конце этого сентября срок действия программы формально прошел. Брюсселю удалось расселить менее 20% от общего числа беженцев, предусмотренного к переселению по квотной программе.

Словения предлагает поискать альтернативные варианты для стран ЕС, которые не в состоянии принять большое число беженцев, заявляет Эрьявец. Также Любляна настаивает на ограничении нелегальной миграции, чего можно достигнуть только "путем усиления пограничного контроля и борьбы с торговлей людьми и контрабандой".