Глава МИД Словении выступил против штрафа за отказ принимать беженцев

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Словения поддерживает принципы солидарности ЕС, но выступает против выплат за отказ принимать беженцев, заявил РИА Новости глава МИД Словении Карл Эрьявец.
Еврокомиссия ранее предложила странам-членам ЕС, отказывающимся принимать беженцев по квотам, выплачивать по 250 тысяч евро за каждого мигранта тому государству, которое примет его у себя.
"Словения выступает за солидарность между странами-членами ЕС. Тем не менее, она против так называемого взноса солидарности, который должна будет выплатить страна, если захочет временно выйти из механизма распределения беженцев", — сказал министр иностранных дел Словении.
Словения предлагает поискать альтернативные варианты для стран ЕС, которые не в состоянии принять большое число беженцев, заявляет Эрьявец. Также Любляна настаивает на ограничении нелегальной миграции, чего можно достигнуть только "путем усиления пограничного контроля и борьбы с торговлей людьми и контрабандой".