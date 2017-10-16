Из-за смены названия языка Молдавия потеряет суверенитет, заявил эксперт

КИШИНЕВ, 16 окт – РИА Новости. Изменение названия государственного языка приведет сначала к потере молдавской этнической, а затем и политической идентичности, заявил доктор исторических наук Иван Грек.

Как сообщает Sputnik Молдова, таким образом, ученый прокомментировал инициативу фракции Либерально-демократической партии Молдавии внести поправку в конституцию и изменить название государственного языка с "молдавского" на "румынский".

"Если такое изменение названия государственного языка произойдет в 2018 году, это будет означать скрытую форму унири (вхождение Молдовы с состав Румынии — ред.), ее отложенный статус. То есть формально утрата Молдовой своего суверенитета может произойти позднее, де-юре она будет мелькать на политической сцене, а де-факто? ", — написал в Facebook Грек.

"ЕС не допустит ухода Барселоны от Мадрида, потому что это элемент его развала. А поглощение Бухарестом Кишинева он просто не заметит, поскольку это не только его укрепление, но и геостратегическое действо", – добавил ученый.

Он выразил убеждение, что с изменением названия языка будет покончено с идеей формирования молдавской политической и гражданской нации.

"Может, стоит, все-таки, решить эту проблему на референдуме, в котором должны участвовать все сторонники молдавской гражданской нации?", — предположил историк.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен блокировать инициативу об изменении названия государственного языка с "молдавского" на "румынский".

Споры вокруг языковой темы продолжаются до сих пор. По данным переписи населения Молдавии в 2014 году, 52,7% населения страны утверждают, что говорят на молдавском языке, а 23,2% — на румынском.

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