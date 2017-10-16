Находившийся в плену у талибов* сержант из США сознался в дезертирстве

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Американский военнослужащий Боуи Бергдал, попавший в плен к талибам* в Афганистане в 2009 году после того, как самовольно покинул военную базу США, признал вину в дезертирстве, сообщает в понедельник телеканал CNN.

Сержант Бергдал пропал без вести после того, как покинул американскую базу в афганской провинции Пактика 29 июня 2009 года. Вскоре стало известно, что он находится в плену у талибов. В мае 2014 года было объявлено, что Бергдал после пяти лет заточения освобожден в обмен на пять командиров "Талибана*" и вернулся в США.

В понедельник на слушаниях в военном суде в штате Северная Каролина адвокат Бергдала заявил, что его клиент признает себя виновным в дезертирстве и нарушении дисциплины в боевой обстановке.

Отвечая на вопросы судьи, 31-летний военный заявил, по информации телеканала, что "самостоятельно покинул наблюдательный пост" и "понимает, что сделал это в нарушение закона".

Как сообщали американские СМИ накануне, пока не ясно, пошел ли Брегдал на признание вины после получения гарантии в снижении срока приговора, оглашение которого ожидается после 23 октября, или без таковой.

Дезертирство по законам США, может грозить пятилетним сроком лишения свободы, максимальное наказание за нарушение дисциплины предусматривает пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Бергдал предпочел, чтобы его дело рассматривал один судья, а не военное жюри присяжных.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.