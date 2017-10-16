В Донецкой области после при обстреле ранена женщина

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Ополченцы обстреляли поселок Железное Донецкой области, ранена местная жительница, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в понедельник.

Губернатор сообщает, что обстрел из минометов начался примерно в 14.00.

"Обстрел длился минут 40. В результате повреждения получили 15 частных домов. Пострадала женщина 1969 года рождения — получила ранения в область шеи и туловища. Ее уже прооперировали, врачи оценивают ее состояние как стабильное", — написал Жебривский в Facebook.