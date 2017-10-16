СМИ рассказали, как повара "бегут" от британской королевы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сотрудники королевской кухни покидают свои должности при британском дворе из-за "невыносимого" объема работы, пишет The Sun.
Отмечается, что членам персонала регулярно приходилось перемещаться между Виндзорским замком и Букингемским дворцом. Кроме того, они должны были принимать участие в мероприятиях, организованных принцем Чарльзом, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
При этом сотрудники не имели возможности полноценно отдыхать от работы и видеться с семьями, а компенсации за сверхурочный труд им не выплачивались.
Представители двора опровергли информацию о массовом увольнении персонала, пояснив, что ротация происходит в обычном режиме.