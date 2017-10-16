Компанию обвиняемого в домогательствах Вайнштейна могут продать

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Компания Weinstein Co., основатель которой Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах, может быть продана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили известные актрисы Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли и многие другие. Вайнштейн был уволен из основанной им компании и исключен из Киноакадемии США.
Вайнштейн до последнего скандала считался одним из наиболее влиятельных продюсеров Голливуда.