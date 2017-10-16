Бахрейн считает исламскую коалицию "действенной силой" против терроризма

МАНАМА, 16 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Командующий королевской гвардией Бахрейна шейх Насер бен Хамад Аль Халифа считает созданную Саудовской Аравией коалицию "действенной силой по борьбе с терроризмом".

"Исламская и арабская коалиции сегодня стали реально действующими коалициями и играют большую роль в обеспечении безопасности и борьбе с терроризмом в регионе", — сказал принц журналистам на открытии в Бахрейне оборонной выставки BIDEC.

По его словам, коалиция отвечает на попытки дестабилизировать обстановку в регионе и препятствует деятельности сторон, которые финансируют терроризм, одновременно борясь с экстремистской идеологией.

Почти два года назад Саудовская Аравия объявила о создании исламской коалиции, в которую вошли более 30 мусульманских стран с целью бороться против террористической группировки "Исламское государство"* и глобального терроризма.

*Террористическая организация, запрещенная в России.