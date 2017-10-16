Совбез Турции рекомендует закрыть воздушное пространство для Курдистана

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Совет национальной безопасности Турции рекомендовал закрыть воздушное пространство страны для курдской автономии Ирака и передать один из КПП на турецко-иракской границе под контроль Багдада, говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания в понедельник.

Заседание прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Сочтено необходимым рекомендовать закрыть для Северного Ирака воздушное пространство Турции. КПП "Ибрагим Халиль" должен быть передан под контроль иракского правительства", — говорится в заявлении.

В ходе заседания были также рассмотрены вопросы, касающиеся операции ВС Турции в сирийском Идлибе, визовый кризис с США и референдум о независимости, прошедший в Иракском Курдистане.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.