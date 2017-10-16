Трамп надеется, что Клинтон будет баллотироваться в президенты в 2020 году

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "надеется" на то, что его побежденный соперник на президентских выборах-2016 Хиллари Клинтон вновь выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах главы государства в 2020 году.

I was recently asked if Crooked Hillary Clinton is going to run in 2020? My answer was, "I hope so!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 октября 2017 г.

"Меня недавно спросили, будет ли жуликоватая Хиллари баллотироваться в 2020 году. Мой ответ был таков: "Надеюсь на это!" — написал Трамп в Twitter.

Трамп победил Клинтон на выборах в ноябре 2016 года, набрав 304 голоса выборщиков от штатов против 227 у Клинтон. При этом Клинтон получила почти на 3 миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп, и победу последнего предопределило более удачное распределение выборщиков по штатам. До выборов СМИ и социологи почти единогласно предсказывали победу Клинтон.