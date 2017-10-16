Минздрав ДНР рассказал об обращениях в рамках гуманитарной программы

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Более 3 тысяч жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса обратились на "горячую линию" Минздрава самопровозглашенной Донецкой народной республики с 1 апреля 2017 года в рамках гуманитарной программы, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы ведомства Александр Оприщенко.

Ранее главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР представили гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса, в рамках которой оказывается помощь мирному населению, проживающему на подконтрольной Киеву территории.

"С момента старта гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса на "горячие линии" колл-центра по медицинскому блоку поступило более 3 тысяч обращений. По состоянию на 16 октября порядка 300 обратившимся жителям с территории Донецкой области, временно находящимся под контролем Украины, была оказана высококвалифицированная медицинская помощь", — сказал Оприщенко.