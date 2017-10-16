В Саудовской Аравии сделали заявление по ядерному оружию

ДУШАНБЕ, 16 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Госминистр Саудовской Аравии по вопросам внешней политики Низар бен Обейд Мадани заявил, что нельзя допустить появления ядерного оружия у какой-либо из стран региона.
Он обвинил Тегеран в проведении агрессивной политики в отношении трех арабских стран – Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.
Ранее в ответ на заявления президента США Дональда Трампа глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.