Суд потребовал у добившейся эксгумации Дали испанки выплатить издержки

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Суд в Испании отклонил иск женщины, которая утверждала, что она является дочерью знаменитого испанского сюрреалиста Сальвадора Дали, теперь Пилар Абель обязана компенсировать судебные издержки. Основанием для такого решения 11-го суда Мадрида стал факт, что ни один из двух анализов ДНК не подтвердил отцовство знаменитого художника, сообщает газета ABC.

Как отмечает газета, суд решил взыскать судебные издержки с Пилар Абель "в связи с тем, что, узнав о результатах биологических анализов, окончательных в выводах, она не отказалась от процедуры в этот момент и не запросила провести судебное слушание с участием экспертов, которые проводили анализ, если она была не согласна с результатами".

По данным фонда "Гала-Сальвадор Дали", анализ ДНК останков Дали показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом Пилар Абель. После этого женщина заявила, что не признает результаты экспертизы и оспорит их. В сентябре испанская прокуратура потребовала у нее выплаты судебных издержек.

Летом прошла эксгумация останков Сальвадора Дали для анализов ДНК на основе решения суда по иску Абель. Во время эксгумации были взяты образцы двух больших костей, волосы и ногти художника. Отмечалось, что его тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, даже знаменитые усы сохранили свою форму.

Абель утверждала, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он, по заявлению женщины, и стал ее официальным отцом.