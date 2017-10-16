СМИ: премьер Ирака назначил и.о. губернатора Киркука

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади назначил Ракана аль-Джубури и.о. губернатора провинции Киркук взамен Наджмаддина Карима, освобожденного от должности после присоединения провинции к референдуму о независимости в Иракском Курдистане, сообщает телеканал Rudaw.

По данным телеканала, аль-Джубури стал первым арабом во главе провинции с 2003 года.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдскими отрядами пешмерга. Накануне референдума о независимости курдской автономии курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке и провинция объявила о присоединении к референдуму. В ответ Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о введении войск в провинцию.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в Киркуке.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.