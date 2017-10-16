В Приднестровье предотвратили попытку покушения на лидера компартии

На пленарном заседании приднестровского парламента в Тирасполе. Архивное фото

На пленарном заседании приднестровского парламента в Тирасполе. Архивное фото

ТИРАСПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Пресс-служба приднестровской компартии заявила о предотвращении покушения на лидера политической силы Олега Хоржана.

"Минувшей ночью была предотвращена попытка покушения на председателя ЦК ПКП, депутата Верховного Совета ПМР Олега Хоржана", — говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте партии.

На минувшей неделе руководители 15 общественных организаций Приднестровья потребовали лишить Хоржана депутатской неприкосновенности за встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.