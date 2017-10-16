Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 27

Тушение пожара, приближающийся к деревне Пукарица, недалеко от Абрантиша, Португалия. 11 августа 2017

Тушение пожара, приближающийся к деревне Пукарица, недалеко от Абрантиша, Португалия. 11 августа 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Национальная служба Гражданской защиты Португалии сообщила, что число жертв лесных пожаров на территории страны возросло до 27 человек, более 50 пострадали, сообщает радиостанция TSF.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

"Служба Гражданской защиты подтвердила гибель 27 человек, 51 получил ранения", — говорится в сообщении радио.

За минувшее воскресенье в Португалии были зарегистрированы 443 очага лесных пожаров – рекордное число за 2017 год. К их тушению привлечены семь тысяч пожарных, активными до сих пор остаются 108 очагов.

Португальские власти задействовали Европейский механизм гражданской защиты, который предполагает, что они запросят помощь у ЕС и Марокко.

Из-за сложной ситуации были эвакуированы населенные пункты, перекрыты около 20 автомобильных дорог, на некоторое время было прервано железнодорожное сообщение между Порту и Лиссабоном.