Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 27

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Национальная служба Гражданской защиты Португалии сообщила, что число жертв лесных пожаров на территории страны возросло до 27 человек, более 50 пострадали, сообщает радиостанция TSF.сообщалось о 20 погибших.
"Служба Гражданской защиты подтвердила гибель 27 человек, 51 получил ранения", — говорится в сообщении радио.
За минувшее воскресенье в Португалии были зарегистрированы 443 очага лесных пожаров – рекордное число за 2017 год. К их тушению привлечены семь тысяч пожарных, активными до сих пор остаются 108 очагов.
Португальские власти задействовали Европейский механизм гражданской защиты, который предполагает, что они запросят помощь у ЕС и Марокко.
Из-за сложной ситуации были эвакуированы населенные пункты, перекрыты около 20 автомобильных дорог, на некоторое время было прервано железнодорожное сообщение между Порту и Лиссабоном.