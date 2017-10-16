Матвиенко назвала опасной риторику Вашингтона и Пхеньяна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала опасной риторику, которая звучит из США и КНДР, отметив необходимость не допускать кризисного развития ситуации.

"Та риторика, которая в последнее время звучит из Вашингтона и Пхеньяна, очень опасна. Надо остановиться в этой риторике с тем, чтобы не допускать кризисного развития этой ситуации", — сказала Матвиенко на встрече со спикером парламента Южной Кореи Чон Се Гюном на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге.