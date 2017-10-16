Трамп исключает США из многосторонней дипломатии, заявили в МИД Люксембурга

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Президент США Дональд Трамп исключает США из многосторонней дипломатии, это может иметь последствия, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

"Президент Трамп собирается вывести свою страну из игры. Многосторонняя дипломатия больше не котируется, для американцев теперь основной является двусторонняя дипломатия", — сказал Ассельборн журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС, на котором будет обсуждаться судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по разрешению ядерной проблемы Ирана.

По его словам, "это наблюдается в международной торговле, в ситуации с Парижским соглашением по климату — все это больше не является обязывающим для американцев, для администрации Трампа".

"И это серьезная ошибка, на мой взгляд. Изоляция страны никогда не будет выгодна стране, будут последствия", — заявил министр.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из ядерной сделки в случае, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, председательствующая в Совместной комиссии по имплементации СВПД, заявила, что не видит возможности пересмотреть соглашение целиком или частично. Она подчеркнула, что СВПД — это не двустороннее соглашение, а приложение к резолюции СБ ООН. По ее словам, ни одна страна в мире не может завершить действие резолюции СБ ООН, тем более принятой единогласно, выполняемой, проверяемой и пользующейся поддержкой других членов международного сообщества. Глава дипломатии ЕС заверила, что другие члены международного сообщества, и уж точно сам Евросоюз, будут способствовать сохранению соглашения в силе.