Трамп исключает США из многосторонней дипломатии, заявили в МИД Люксембурга

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Президент США Дональд Трамп исключает США из многосторонней дипломатии, это может иметь последствия, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
По его словам, "это наблюдается в международной торговле, в ситуации с Парижским соглашением по климату — все это больше не является обязывающим для американцев, для администрации Трампа".
"И это серьезная ошибка, на мой взгляд. Изоляция страны никогда не будет выгодна стране, будут последствия", — заявил министр.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из ядерной сделки в случае, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, председательствующая в Совместной комиссии по имплементации СВПД, заявила, что не видит возможности пересмотреть соглашение целиком или частично. Она подчеркнула, что СВПД — это не двустороннее соглашение, а приложение к резолюции СБ ООН. По ее словам, ни одна страна в мире не может завершить действие резолюции СБ ООН, тем более принятой единогласно, выполняемой, проверяемой и пользующейся поддержкой других членов международного сообщества. Глава дипломатии ЕС заверила, что другие члены международного сообщества, и уж точно сам Евросоюз, будут способствовать сохранению соглашения в силе.