Нарушения на выборах в Киргизии не повлияют на легитимность, считают в ОБСЕ

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ считают, что отмеченные организацией небольшие нарушения на президентских выборах в Киргизии не влияют на их легитимность, заявил в понедельник на пресс-конференции специальный координатор, руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Азай Гулиев.
В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.