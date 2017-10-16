Нарушения на выборах в Киргизии не повлияют на легитимность, считают в ОБСЕ

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ считают, что отмеченные организацией небольшие нарушения на президентских выборах в Киргизии не влияют на их легитимность, заявил в понедельник на пресс-конференции специальный координатор, руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Азай Гулиев.

"Да, мы отметили, что были недостатки и нарушения… Мы считаем, что эти небольшие нарушения не смогут повлиять на легитимность всего процесса, они не влияют на это", — заявил Гулиев.

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.