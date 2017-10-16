Евросоюз согласовал отправку в Ирак миссии по укреплению безопасности

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран-членов ЕС в понедельник дали старт отправке в Ирак гражданской миссии по укреплению безопасности страны, она будет направлена до конца года, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет сегодня запустил новую гражданскую миссию в области общей политики обороны и безопасности в Ираке. Миссия сосредоточится на содействии властям Ирака в реализации гражданских составляющих национальной стратегии безопасности Ирака", — сообщил Совет ЕС.

Главой миссии, как говорится в сообщении, назначен немец Маркус Риттер, под его руководством будут работать 35 экспертов из стран ЕС.

"Они будут консультировать и помогать в приоритетных областях работы в соответствии с нуждами соответствующих органов власти. Миссия, как ожидается, будет направлена в Багдад к концу года", — говорится в сообщении.

На заседании был одобрен и годовой бюджет миссии, который составит 14 миллионов евро.

ЕС еще 19 июня решил начать подготовку к отправке миссии в Багдад по запросу иракских властей, которые нуждаются в помощи Евросоюза для претворения в жизнь новой национальной стратегии в сфере безопасности. Эта стратегия предполагает создание органов по обеспечению безопасности, поддержанию мира и предотвращению конфликтов и указывает на ряд угроз для национальной безопасности, в том числе терроризм, коррупцию, политическую нестабильности и этническую и конфессиональную радикализацию.