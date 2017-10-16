В Житомире при пожаре в нежилом доме погибли два человека

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Двое мужчин погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в нежилом здании в Житомире, сообщила в понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар произошел накануне вечером. Как выяснили прибывшие на место пожарные, огонь охватил двухэтажное кирпичное здание, а возгорание возникло в помещении на втором этаже. При этом в Госслужбе по ЧС сообщили, что из-за захламленности сооружения пламя быстро распространилось по всей его площади.

"До прибытия пожарных, пытаясь спастись, женщина-бомж… выпрыгнула из окна второго этажа. Специалисты скорой помощи с ожогами разных степеней тяжести госпитализировали пострадавшую. Во время тушения пожара специалисты Госслужбы по ЧС обнаружили останки еще двух бездомных – один на втором, другой на первом этажах", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пожар удалось ликвидировать ближе к ночи, спасатели не допустили переброски огня на другое одноэтажное здание.