Лавров рассказал о строительстве трубопроводов на Каспии

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Перед строительством трубопроводов на Каспии необходимо понять, какое воздействие они окажут на окружающую среду, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В отличие от Чёрного моря, на Каспии морская среда очень хрупкая, и есть необходимость, прежде чем принимать решения о таких трубопроводах, проработать воздействие этих проектов на окружающую среду самым тщательным образом", — сказал российский министр, выступая в ходе панельной сессии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.