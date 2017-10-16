В Ирландии закрыли все учебные заведения из-за приближения шторма "Офелия"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Все образовательные учреждения Ирландии будут закрыты в понедельник в связи с приближением со стороны Атлантики шторма "Офелия", сообщило накануне министерство образования и навыков страны.
Ранее сообщалось, что красный (наивысший) уровень опасности объявлен в западной части Ирландии из-за приближения шторма "Офелия".
Согласно тексту предупреждения, опубликованного на сайте Национальной метеорологической службы, красный уровень опасности был объявлен в графствах Голуэй, Мейо, Корк и Керри. На всей остальной территории страны объявлен оранжевый уровень опасности.