Лавров: мир находится на перекрестке между хаосом и совместной работой

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Международные отношения находятся на перекрестке, мир может либо погрузиться в хаос, либо преодолеть спираль конфронтации и договориться о совместной работе, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Международные отношения находятся на важном перекрестке. Либо мир окончательно погрузится в хаос и нестабильность, либо, наконец, удастся преодолеть спираль конфронтации и договориться о совместной взаимоуважительной работе с опорой на принцип равной и неделимой безопасности во имя благополучия и процветания всего человечества", — заявил Лавров, выступая на Всемирном форуме молодежи и студентов в Сочи.

"Россия однозначно за второй путь, единственно возможный для успешного противодействия многочисленным угрозам современности", — подчеркнул глава МИД РФ.