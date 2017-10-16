Глава делегации Израиля на МПС поддерживает идею ревизии сделки с Ираном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Глава делегации Кнессета (парламента) Израиля на ассамблее Межпарламентского союза Нахман Шай считает своевременной и правильной идею проведения ревизии ядерной сделки с Ираном.

"Думаю, что заявление президента США о необходимости провести переоценку соглашения важно и является мудрым. И это было сделано в нужный момент", — сказал Шай РИА Новости.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Президент США также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.