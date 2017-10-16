В Запорожье автомобиль врезался в скорую, три человека пострадали

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Легковой автомобиль протаранил машину скорой помощи в Запорожье на Украине, пострадали три человека, сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Юлия Шеймухова в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.
По ее словам, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. "Но мы это не можем точно констатировать, потому что водителя с множественными травмами доставили в больницу, и уже после экспертизы сможем сказать", — сказала Шеймухова.
Когда произошло ДТП, она не уточнила.