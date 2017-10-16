В Запорожье автомобиль врезался в скорую, три человека пострадали

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Легковой автомобиль протаранил машину скорой помощи в Запорожье на Украине, пострадали три человека, сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Юлия Шеймухова в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

"Бригада скорой помощи — это реанимационная бригада, она единственная была в Запорожье. Они возвращались из больницы, поскольку отвезли туда ребенка. В машине никого не было, кроме персонала, и они говорят, что на тот момент, когда они проехали первый мост Хортицкого района, в них врезался автомобиль ВАЗ. И уже другая скорая помощь с места события забрала санитарку и фельдшера, которые получили многочисленные травмы", — сообщила пресс-офицер.

По ее словам, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. "Но мы это не можем точно констатировать, потому что водителя с множественными травмами доставили в больницу, и уже после экспертизы сможем сказать", — сказала Шеймухова.

Когда произошло ДТП, она не уточнила.