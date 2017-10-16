Вылетевший из Австралии самолет вернулся из-за возможной разгерметизации

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia, на борту которого находился 151 пассажир, вернулся в аэропорт вылета австралийского города Перт из-за сообщений о возможной разгерметизации салона, сообщает телерадиокорпорация ABC.

Инцидент произошел в воскресенье утром на борту самолета, летевшего из Перта в город Денпасар на индонезийском острове Бали. Через 25 минут после вылета в самолете сработал индикатор о возможной разгерметизации салона, и пилот принял решение вернуться. На видео пассажиров видно, что после инцидента в салоне выпали кислородные маски.

В 12.40 по местному времени (7.40 мск воскресенья) самолет благополучно приземлился в Австралии, в результате инцидента никто не пострадал. Вылет самолета был отменен, пассажиры были перенаправлены на другие рейсы. Специалисты изучают состояние воздушного судна.