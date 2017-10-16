Сторчак навал главную тему встреч G20 в 2018 году

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Министры образования стран G20 впервые проведут встречу на полях саммита "двадцатки" под председательством Аргентины в 2018 году, чтобы обсудить проблему занятости в условиях цифровизации экономики, рассказал журналистам замминистра финансов России Сергей Сторчак.

Эта тема, по его словам, станет приоритетной в рамках Аргентинского председательства в "двадцатке" в следующем году.

"Тут не просто занятость, а занятость в условиях нового технологического прорыва, третьей индустриальной революции", — уточнил Сторчак.

В связи с этим, по его словам, большая роль в "двадцатке" в 2018 году будет отведена министерствам труда. "Я не исключаю, что они вернутся к схеме, когда у нас проводятся совместные встречи Минфинов и Минтруда", — заявил Сторчак.

Он отметил, что, по предварительной оценке МВФ, из-за внедрения новых технологий только за прошедший период текущего года 1,5 миллиона специалистов, которые ранее работали и имели стабильный достаток, оказались без работы. "Соответственно, в связи с модернизацией производства им теперь приходится искать себе новое место в жизни", — сказал он.

"Речь будет вестись об этом, и в увязке с этим в рамках "двадцатки" первый раз будет вестись встреча министров образования. Но образование будет именно с точки зрения того, тех ли специалистов готовит система образования сейчас, которые востребованы на рынке. Потому что во многих случаях выходят люди с дипломами, которые не находят применения, и эти люди составляют армию безработных", — отметил замминистра.