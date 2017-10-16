На юге Индии обрушилось здание, погибли шесть человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в индийском городе Бангалор при обрушении жилого здания, сообщил министр внутренних дел штата Карнатака Рамалинга Редди.

Инцидент произошел в понедельник около 06.30 утра по местному времени (04.00 мск) в районе Иджипура столицы штата Карнатака.

At least six dead after building crumbles downs in Bengaluru’s Ejipura https://t.co/Ycy7dCZocL pic.twitter.com/bv4gonesN7 — TheNewsMinute (@thenewsminute) 16 октября 2017 г.

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Изначально индийские СМИ сообщали со ссылкой на пожарные службы, что трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва газового баллона. Однако министр Редди, заявление которого приводит агентство ANI, во время посещения места происшествия отметил, что, по его информации, газовые баллоны на первом и втором этаже "были пустые, поэтому маловероятно, что здание обрушилось в результате взрыва".

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На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под обломками еще могут находиться люди.

A G+1 building collapsed allegedly due 2 cylinder blast in Bengaluru's Ejipura. 4 dead 2 including an 8-moth still trapped #NDRF on its toes pic.twitter.com/tBkW1Y5Vll — Mujahid Deputy (@mujahiddeputy) 16 октября 2017 г.

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