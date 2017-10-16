Пресс-секретарем премьера Киргизии стала бывший медиа-представитель ЕС

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому его пресс-секретарем назначена бывший медиа-консультант представительства ЕС в республике Урмат Кабылова, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Кабылова Урмат Нарзиевна назначена пресс-секретарем премьер-министра", — сообщили в правительстве.

Ранее Кабылова работала медиа-консультантом представительства Европейского союза в Киргизстане. Эсенгул уулу Чынгыз, ранее занимавший пост пресс-секретаря, стал заведующим отдела информационного обеспечения аппарата правительства.

Новый кабмин Киргизии был избран в конце августа. Его состав стал самым молодым в истории центральноазиатской республики. Исакову в этом году исполнилось 40 лет.