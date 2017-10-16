Инженер из США опубликовал видео стрельбы из самодельного рельсотрона

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Инженер-любитель из США собрал в собственном гараже портативный самозарядный рельсотрон. Видео испытаний оружия доступно на YouTube-канале изобретателя.

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Как следует из описания к видеоролику, разработка под названием-1 стреляет пулями калибра 619 миллиметров. На перезарядку аккумуляторов, взятых от шуруповерта, уходит 15-30 секунд. Предварительный разгон, по словам инженера, осуществляется при помощи пневматической системы.

Конструкция оружия позволяет использовать для выстрела стальные, вольфрамовые, титановые, а также медные стержни.

Рельсотрон – орудие, в котором снаряд разгоняется с помощью электромагнитных сил. Для выстрела недостаточно энергии электрической сети, поэтому используется кратковременная подача высоких напряжения и тока.