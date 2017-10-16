Центристская партия победила на муниципальных выборах в Таллине

ТАЛЛИН, 16 окт — РИА Новости. Центристская партия, по предварительным данным, одержала победу на прошедших в воскресенье муниципальных выборах в Таллине, набрав 44,4% голосов, сообщила в воскресенье Республиканская избирательная комиссия республики.
"Всего в таллинском горсобрании работают 79 депутатов. Далее идут оппозиционная Реформистская партия, получившая 20,5% голосов (18 мандатов, что на девять мандатов больше, чем на прошлых выборах), Социал-демократическая партия — 11% голосов (девять мандатов, на один мандат больше), Консервативная народная партия (EKRE) — 7% (шесть мандатов, на шесть мандатов больше) и партия "Союз Отечества и Республика" (IRL) — 6,6% (пять мандатов, на 11 мандатов меньше). Кроме того, один мандат по личной квоте получил экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар, который баллотировался по собственному избирательному списку", — говорится в сообщении избиркома.
Центристскую партию традиционно поддерживают большинство русскоговорящих избирателей. Личный рекорд по числу собранных голосов установил вице-мэр Таллина центрист Михаил Кылварт, за которого проголосовали 23,5 тысячи избирателей.
В отличие от парламентских выборов на местных выборах могли голосовать и проживающие в Эстонии на постоянной основе граждане стран ЕС, граждане не входящих в ЕС стран, а также лица без гражданства. Впервые на нынешних выборах голосовали подростки, которым исполнилось 16 лет. Ранее к голосовании допускались юноши и девушки, достигшие 18 лет.
В электронном голосовании в Таллине победу одержала оппозиционная Реформистская партия, получившая 23 тысячи голосов или 38,2% от всех, проголосовавших электронным путем избирателей.