Центристская партия победила на муниципальных выборах в Таллине

ТАЛЛИН, 16 окт — РИА Новости. Центристская партия, по предварительным данным, одержала победу на прошедших в воскресенье муниципальных выборах в Таллине, набрав 44,4% голосов, сообщила в воскресенье Республиканская избирательная комиссия республики.

Эти 44,4% голосов соответствует 40 мандатам в таллинском горсобрании, что на шесть мандатов меньше, чем на прошлых выборах.

"Всего в таллинском горсобрании работают 79 депутатов. Далее идут оппозиционная Реформистская партия, получившая 20,5% голосов (18 мандатов, что на девять мандатов больше, чем на прошлых выборах), Социал-демократическая партия — 11% голосов (девять мандатов, на один мандат больше), Консервативная народная партия (EKRE) — 7% (шесть мандатов, на шесть мандатов больше) и партия "Союз Отечества и Республика" (IRL) — 6,6% (пять мандатов, на 11 мандатов меньше). Кроме того, один мандат по личной квоте получил экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар, который баллотировался по собственному избирательному списку", — говорится в сообщении избиркома.

Центристскую партию традиционно поддерживают большинство русскоговорящих избирателей. Личный рекорд по числу собранных голосов установил вице-мэр Таллина центрист Михаил Кылварт, за которого проголосовали 23,5 тысячи избирателей.

На муниципальных выборах в Эстонии явка составила 53,28% от общего числа избирателей. Выборы прошли в 79 местных самоуправлениях. На 1 тысячу 729 депутатских мест претендовали 11,8 тысячи кандидатов. Центризбирком зарегистрировал 163 избирательных союза, семь партий и 59 независимых кандидатов.

В отличие от парламентских выборов на местных выборах могли голосовать и проживающие в Эстонии на постоянной основе граждане стран ЕС, граждане не входящих в ЕС стран, а также лица без гражданства. Впервые на нынешних выборах голосовали подростки, которым исполнилось 16 лет. Ранее к голосовании допускались юноши и девушки, достигшие 18 лет.

С 5 по 11 октября в Эстонии прошло предварительное голосование на избирательных участках и электронное голосование, в которых приняли участие почти 28% избирателей или 306,5 тысячи человек. В электронном голосовании приняло участие немногим более 186 тысяч человек, что оказалось рекордным числом избирателей. Прежний рекорд был установлен в 2015 году на парламентских выборах. Тогда электронным путем проголосовало более 176 тысяч человек.

В электронном голосовании в Таллине победу одержала оппозиционная Реформистская партия, получившая 23 тысячи голосов или 38,2% от всех, проголосовавших электронным путем избирателей.