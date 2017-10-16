СМИ: в Киркук перебросили три тысячи курдских ополченцев

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Три тысячи ополченцев из вооруженного формирования Иракского Курдистана (пешмерга) переброшены в город Киркук на фоне продвижения иракских правительственных сил в одноименной провинции, сообщил курдский телеканал Rudaw.

По данным телеканала, дополнительно направить в Киркук 3 тысячи ополченцев распорядился вице-президент Иракского Курдистана Косрат Расул.

Ранее Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о наступлении иракских сил и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", чтобы взять военную базу, расположенную неподалеку от Киркука, нефтяные месторождения, а также установить контроль над городом.

Еще ранее Багдад обвинил курдов в привлечении негосударственных формирований, в частности, турецкой "Рабочей партии Курдистана" (РПК) для обороны провинции Киркук, назвав это объявлением войны. Однако представитель министерства пешмерга Иракского Курдистана Хальгурд Хикмат опроверг телеканалу Rudaw эти заявления.

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.