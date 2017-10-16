Жертвами пожаров в испанской Галисии стали два человека

МАДРИД, 16 окт — РИА Новости. Жертвами мощнейших пожаров, бушующих в испанском автономном сообществе Галисия на северо-западе страны, стали два человека, сообщила мэрия муниципалитета Нигран провинции Понтеведра, входящей в состав Галисии.

По информации мэрии, люди сгорели в мини-фургоне, который оказался на дороге в эпицентре пожара в муниципалитете Нигран.

"Соболезнования в связи с гибелью людей в пожарах в Галисии. Спасибо всем, кто работает на тушении огня и оказывает помощь населению", — написал премьер Испании Мариано Рахой в Twitter.

Огонь в настоящее время угрожает домам в девяти муниципалитетах Понтеведры, Оренсе и Луго. Эвакуированы некоторые дома, в том числе студенческое общежитие в Виго. Жителям этого города, дома которых находятся в непосредственной близости от огня, рекомендовано отправиться в более безопасные районы в центре города, где для них подготовили три отеля. Часть дорог оказались перекрыты из-за стихийного бедствия.

За минувшие выходные в Галисии было зафиксировано 146 очагов возгорания, 17 из них до сих пор остаются активными, сообщает совет по сельской местности правительства Галисии.

Глава галисийского правительства Альберто Нуньес-Фейхоо заявил, что погодные условия, в том числе сильные порывы ветра и сухая погода, не способствуют борьбе с огнем. "Мы умеем тушить огонь в неблагоприятных условиях, но сейчас мы говорим об условиях, которых не было на протяжении последних десяти лет", — заявил Фейхоо. Рано утром в понедельник, как прогнозируют метеорологи, через территорию Галисии пройдет ураган Офелия. Это приведет к тому, что пожары, бушующие в соседней Португалии, еще больше распространятся на испанскую территорию.

Ожидается, что порывы ветра достигнут 35-39 километров в час.

За выходные пожары уничтожили более 4 тысяч гектаров леса. Власти предполагают, что причиной стали преднамеренные поджоги. Их устраивают местные жители, чтобы высвободить почву под застройку и снизить ее цену.

"Мы привыкли к подобному, но то, что происходит вблизи населенных пунктов, нас беспокоит: они играют с жизнями людей", — заявил глава галисийского правительства.

На месте пожаров работают 350 бригад пожарных, а также 600 военных из специального подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, около 20 самолетов и вертолетов.