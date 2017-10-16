На выборах в Нижней Саксонии СДПГ показала умение побеждать

БЕРЛИН, 16 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. На досрочных выборах в федеральной земле Нижняя Саксония немецкие социал-демократы впервые за почти 20 лет, по предварительным данным, занимают первое место, обогнав традиционных соперников из Христианско-демократического союза (ХДС).

Спустя три недели после своего исторического поражения на выборах в бундестаг, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), предварительно, набирает 37,1% голосов, ХДС — 33,6-33,9%, партия "Зеленые" — 8,6-8,9%, Свободная демократическая партия — 7,3-7,4%, правая "Альтернатива для Германии" — 6,0-6,1%.

Социал-демократы на коне

О том, что в Нижней Саксонии 15 октября пройдут досрочные выборы в ландтаг, премьер-министр и лидер партийного списка СДПГ Нижней Саксонии Штефан Вайль сообщил 7 августа. Формальной причиной для их проведения стала потеря большинства в ландтаге правящей "красно-зеленой" коалицией (СДПГ и "Зеленые") после того, как депутат от партии "Зеленые" Эльке Твестен перешла в ХДС.

Комментируя итоги выборов, Вайль заявил своим соратникам в воскресенье, что считает возможным продолжение "красно-зеленой" коалиции, если партии в результате окончательного подсчета соберут больше голосов, даже если большинство будет достигнуто за счет одного голоса. Он добавил, что получает восторженную реакцию со всей Германии о том, что "СДПГ могут выигрывать на выборах". Вайль не исключил варианты создания правительства со всеми партиями-победителями, кроме "Альтернативы для Германии".

Партия Меркель

Проигрыш партии Меркель довольно драматичен, еще в середине августа ХДС лидировал в опросах мнения в Нижней Саксонии почти с 40% голосов. Однако низкий результат альянса ХДС/ХСС на выборах в бундестаг и критика в адрес партии в последние месяцы привели к тому, что рейтинг христианских демократов упал. Видимо, в это было трудно поверить даже лидеру партийного списка ХДС Бернду Альтусманну — бывший военный, бывший министр культуры Нижней Саксонии и депутат нескольких созывов земельного ландтага несколько раз после оглашения предварительных итогов выборов ошибочно объявил о победе своей партии.

Он также сообщил, что ХДС собирается реализовать мандат доверия, полученный на выборах, и вести переговоры о создании коалиционного правительства. Сам Альтусманн собирается занять пост главы фракции ХДС в ландтаге в Ганновере. Меркель и Альтусманн выступят в понедельник в Берлине на совместном брифинге.

Правые в 14-м ландтаге

По итогам выборов основанная в феврале 2013 года "Альтернатива для Германии" займет место в 14 из 16 немецких ландтагов. Ранее правым удалось войти также и в бундестаг с 12,6% голосов и в Европарламент с 7,1%.

На результатах партии не сказался даже внезапный раскол среди лидеров — после победы на выборах в бундестаг 24 сентября ее председатель Фрауке Петри и группа близких к ней партийцев заявили о выходе из "Альтернативы" и о создании собственной партии.

Варианты правительства

Так как СДПГ и "Зеленые", по всей видимости, не набирают большинства, коалиционное правительство в составе этих двух партий предварительно не сможет продолжить свою работу, хотя окончательных данных по итогам голосования пока нет.

Математически по итогам выборов возможно создание правительства так называемой большой коалиции в составе СДПГ и ХДС, "коалиции Ямайка" (названной по цветам входящих в нее партий, соответствующих цветам национального флага Ямайки: черный, желтый, зеленый) при участии ХДС, СвДП и "Зеленых" либо "коалиции светофор", в которую вошли бы СДПГ, СвДП и "Зеленые". Впрочем, последний вариант — самый малоубедительный, так как либералы уже высказались против него.

Эффект Нижней Саксонии

Результаты выборов в Нижней Саксонии могут повлиять на процесс формирования нового немецкого правительства. Не случайно подготовительные консультации с партиями-победителями на выборах в бундестаг стартуют только на следующей неделе. Региональная победа ХДС/ХСС могла бы придать уверенности Меркель в процессе согласования коалиционного соглашения и распределения министерских портфелей.

Долгожданная победа немецких социал-демократов после четырех проигрышей подряд (ранее они не стали победителями в землях Саар, Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн-Вестфалия, а также на выборах в бундестаг) укрепит позиции председателя СДПГ Мартина Шульца, первое место в Нижней Саксонии было критически важным для сохранения его лидерства в партии.