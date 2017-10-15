При взрыве в столице Сомали погибли пять волонтеров Красного полумесяца

На месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

На месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пять волонтеров Сомалийского общества Красного Полумесяца погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу в Могадишо и унесшего жизни более 200 человек.

"Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Сомалийское общество Красного Полумесяца скорбят в связи с гибелью пяти волонтеров Красного Полумесяца, погибших при мощном взрыве в Могадишо вчера", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Кроме того, еще несколько волонтеров и сотрудников общества Красного Полумесяца получили ранения и в данный момент проходят лечение, сообщила организация, отметив, что число погибших может возрасти, поскольку еще несколько волонтеров числятся пропавшими без вести.

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. По последним данным, в результате взрыва погиб 231 человек, еще не менее 275 получили ранения.