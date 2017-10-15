МВД Македонии заявило о незначительных нарушениях на выборах в стране

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления Македонии прошли в 80 муниципалитетах и столице Скопье с несколькими десятками нарушений, но без серьезных инцидентов, сообщило министерство внутренних дел республики.
Избирательные участки, которых в республике было 3480, открылись в 7.00 (8.00 мск) и закрылись в 19.00 (20.00 мск). Македонцы выбирали градоначальников из 260 кандидатов и депутатов местных представительных органов власти из 6,6 тысячи претендентов. Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики ранее сообщила, что правом голоса обладают 1,8 миллиона граждан.
По последним данным избиркома на 17.00 (18.00 мск), в среднем по республике проголосовали 49,14% избирателей.
"В течение сегодняшнего дня поступило 46 заявлений по разным основаниям: подкуп избирателей, подвоз избирателей, фотографирование бюллетеней, но в целом избирательный процесс протекал мирно, без серьезных нарушений с кратковременными перерывами", — заявил министр внутренних дел Оливер Спасовски на специальной пресс-конференции в Скопье.
Официальные результаты волеизъявления ожидаются не позднее, чем через 24 часа после закрытия участков. Второй тур голосования назначен на 29 октября.