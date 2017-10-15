МВД Македонии заявило о незначительных нарушениях на выборах в стране

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Выборы в органы местного самоуправления Македонии прошли в 80 муниципалитетах и столице Скопье с несколькими десятками нарушений, но без серьезных инцидентов, сообщило министерство внутренних дел республики.

Правящий Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) и крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ боролись в воскресенье за власть на местах. Избирательная кампания, начавшаяся 25 сентября, была отмечена ожесточенной риторикой и несколькими инцидентами, включая жестокие избиения кандидатов, стрельбу в ходе межпартийных конфликтов, хулиганские нападения на офисы политических движений.

Избирательные участки, которых в республике было 3480, открылись в 7.00 (8.00 мск) и закрылись в 19.00 (20.00 мск). Македонцы выбирали градоначальников из 260 кандидатов и депутатов местных представительных органов власти из 6,6 тысячи претендентов. Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики ранее сообщила, что правом голоса обладают 1,8 миллиона граждан.

По последним данным избиркома на 17.00 (18.00 мск), в среднем по республике проголосовали 49,14% избирателей.

"В течение сегодняшнего дня поступило 46 заявлений по разным основаниям: подкуп избирателей, подвоз избирателей, фотографирование бюллетеней, но в целом избирательный процесс протекал мирно, без серьезных нарушений с кратковременными перерывами", — заявил министр внутренних дел Оливер Спасовски на специальной пресс-конференции в Скопье.

Ранее МВД сообщило, что в 15.25 (16.25 мск) в селе Горно Седларце 71-летний избиратель подрался с 34-летним членом избирательной комиссии прямо на участке для голосования, перед тем бросив ему в лицо личные документы. Остальные заявления относились к подозрениям на подкуп и подвоз избирателей, голосованию по документам других лиц, а также к фотографированию избирательных бюллетеней.

Официальные результаты волеизъявления ожидаются не позднее, чем через 24 часа после закрытия участков. Второй тур голосования назначен на 29 октября.