Штаб Бабанова выскажется по итогам выборов в Киргизии после их анализа

БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Киргизии, одного из руководителей оппозиции Омурбека Бабанова выскажет свое мнение по итогам выборов после анализа голосования, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель штаба.
"Мы выскажем свое мнение после тщательного анализа предварительных итогов выборов и сделаем по этому поводу специальное заявление", — сказала собеседница агентства.
По данным ЦИК, кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует в президентских выборах с 54,9% голосов после подсчета данных с 95% избирательных участков, Бабанов набрал примерно 34% голосов.
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