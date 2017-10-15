Штаб Бабанова выскажется по итогам выборов в Киргизии после их анализа

Кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

Кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Киргизии, одного из руководителей оппозиции Омурбека Бабанова выскажет свое мнение по итогам выборов после анализа голосования, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель штаба.

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов. Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.

"Мы выскажем свое мнение после тщательного анализа предварительных итогов выборов и сделаем по этому поводу специальное заявление", — сказала собеседница агентства.

По данным ЦИК, кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует в президентских выборах с 54,9% голосов после подсчета данных с 95% избирательных участков, Бабанов набрал примерно 34% голосов.

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