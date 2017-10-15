На горе Гедиминаса в Вильнюсе возник риск нового оползня

ВИЛЬНЮС, 15 окт — РИА Новости. Риск нового оползня с юго-восточной стороны горы, на которой расположен главный символ Литвы – Башня Гедиминаса, возник после продолжительных дождей, сообщила в воскресенье пресс-служба Национального музея Литвы.

"Штаб по спасательным работам в чрезвычайных ситуациях в субботу вечером при сравнении визуальных данных и данных датчиков движения констатировал, что с юго-восточной стороны горы, на которой находится Башня Гедиминаса, формируется деформация грунта длиной до 40 метров и шириной 10 метров в теле уже существующего оползня. Риск нового оползня оценивается как очень большой", — говорится в сообщении Национального музея.

По данным музея, штабом было принято решение, что в настоящий момент убирать грунт в месте возможного оползня слишком опасно, "так как из-за продолжительных дождей грунт остается влажным, а движение земли может вызвать угрозу для работников".

"Устранять повреждения на горе с юго-восточной стороны можно будет при высыхании деформированного места, а также в сухую погоду", — сообщает музей. Он обращает внимание на то, что за состоянием горы Гедиминаса ведется круглосуточное наблюдение, формирующийся оползень не несет угрозы для посетителей, "геологическая структура горы стабильна и не движется". Основная тропа, ведущая на холм, закрыта.

По данным музея, основная угроза оползней сохраняется с юго-восточной стороны, в свою очередь с северо-западной стороны ведут работы по устранению оползней, случившихся ранее.

Ранее кабинет министров Литвы принял решение выделить около 3 миллионов евро на срочные строительные работы по укреплению холма, на котором находится Башня Гедиминаса. В феврале 2016 года погодные катаклизмы вызвали деформацию горы, с северной части склона сошел оползень. Территория была покрыта специальной пленкой для защиты от попадания влаги в почву. В начале октября стало известно, что сошедший грунт разрушил часть подпорной стены. В середине декабря оползень сошел уже с южной части склона. В марте 2017 года с юго-восточной стороны сошел очередной оползень, площадь разрушений составила 40 квадратных метров. После обильных осадков 1 июля с юго-восточной стороны холма сошел слой дерна, специалисты тогда выразили беспокойство в связи с возникновением очередного оползня.

Гора Гедиминаса в высоту достигает около 40 метров, склоны горы крутые — до 60 градусов. По данным геологической службы, в 1396 году сошедший с западной стороны горы оползень снес вильнюсский дворец воеводы Монтвидаса и унес жизни 15 человек. Для укрепления слоев почвы на горе в 16 веке была сооружена подпорная стена.