В Иерусалиме надеются, что ЮНЕСКО изменит свою политику по Израилю

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Если ЮНЕСКО не изменит политику по отношению к Израилю, стране не останется ничего, кроме как выйти из организации, однако надежда на то, что международная организация пересмотрит свою позицию, еще сохраняется, считает депутат кнессета Нахман Шай.

"Если ЮНЕСКО не изменит свою политику по отношению к Израилю, ничего не останется, как выйти из организации, но мы очень надеемся, что к тому времени, когда решение нужно будет выполнить — то есть через год, ЮНЕСКО отступит и изменит свою политику в отношении Израиля", — заявил политик на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

Вслед за американской администраций, объявившей об отказе от членства в ЮНЕСКО с 2019 года, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг дал распоряжение МИД также начать подготовку к выходу Израиля.

У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан. В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права.