На выборах главы Киргизии лидирует кандидат от правящей партии Жээнбеков

Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. Кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента с 233 тысячами голосов из 486 тысяч подсчитанных, свидетельствуют данные ЦИК.

Это примерно 47% подсчитанных голосов.

Согласно данным на сайте ЦИК, ближайший соперник, кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов на втором месте.

Президентские выборы прошли в воскресенье в Киргизии. Избирательные участки были открыты с 08.00 по местному времени (05.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). Всего в стране функционировали 2375 участков, 37 участков были открыты при учреждениях МИД за пределами страны.

На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов.