Почти треть избирателей Нижней Саксонии проголосовали на досрочных выборах

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Избирком в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония констатирует повышенный интерес избирателей к досрочным выборам в ландтаг (региональный парламент – ред.), которые проходят в воскресенье.

По данным, размещенным на сайте избиркома, на 12.30 дня (13.30 мск) проголосовали 26,91% от 6,1 миллионов избирателей, зарегистрированных в Нижней Саксонии. На предыдущих выборах в 2013 году за аналогичный период проголосовали 23,03% граждан.

По предварительным данным, главными конкурентами на выборах в Нижней Саксонии традиционно стали Христианско-демократический союз (ХДС), федеральный список которого возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заявившая об уходе в оппозицию после проигрыша на выборах в бундестаг 24 сентября. Социологические опросы показывают, что разрыв между основными соперниками, которые предварительно набирают свыше 30% голосов каждый, не превышает статистической погрешности.

Кроме того, в ландтаг по итогам выборов могут войти "Зеленые", либералы из Свободной демократической партии и правая партия "Альтернатива для Германии". Партия "ЛЕВЫЕ" тоже имеет шансы преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в парламент. Предварительно, СДПГ и партия "Зеленые" не набирают вместе 50% голосов, это означает, что продолжение работы действующего правительства премьер-министра Штефана Вайля (СДПГ) при участии этих двух партий исключено.