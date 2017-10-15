Кузнецова следит за ситуацией с изъятием ребенка из семьи россиян в Эстонии

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с изъятием ребенка из российской семьи в Эстонии.
"Я пока не знаю, прошел или нет второй суд, но мы сейчас эту ситуацию держим на контроле и стоим на позиции защиты семьи", — сказала РИА Новости Кузнецова.
Она напомнила, что после первых судебных разбирательств было вынесено предложение для семьи выполнить ряд условий, и "при условии их исполнения, вопросов к семье не будет". "Это информация от эстонской стороны. Мы сейчас уточним эти моменты и сообщим, на какой стадии эти решения", — заключила Кузнецова.
В пятницу сенатор Елена Мизулина сообщила журналистам, что намерена направить запрос в МИД РФ относительно ситуации с изъятием ребенка у российской семьи в Эстонии. Она подчеркнула, что в соответствии с Конституцией РФ и международными обязательствами Россия обязана защищать своих граждан, находящихся за рубежом.