Кузнецова следит за ситуацией с изъятием ребенка из семьи россиян в Эстонии

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с изъятием ребенка из российской семьи в Эстонии.

Адвокат Виолетта Волкова в июле сообщила, что из семьи граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой, которые проживают в Таллине, изъяли их восьмилетнюю дочь Изабеллу. Юрист пояснила, что 11 июля, за три дня до планируемого отъезда семьи в Москву, ювенальные службы Эстонии забрали девочку по решению суда. По словам Волковой, формальной причиной изъятия ребенка стало то, что в квартире семьи давно не было ремонта, а также, по мнению эстонских властей, девочке вредил запах сигаретного дыма.

"Я пока не знаю, прошел или нет второй суд, но мы сейчас эту ситуацию держим на контроле и стоим на позиции защиты семьи", — сказала РИА Новости Кузнецова.

Она напомнила, что после первых судебных разбирательств было вынесено предложение для семьи выполнить ряд условий, и "при условии их исполнения, вопросов к семье не будет". "Это информация от эстонской стороны. Мы сейчас уточним эти моменты и сообщим, на какой стадии эти решения", — заключила Кузнецова.

Как сообщила юрист Волкова, ребенок изъят из семьи до середины октября, затем состоится заседание по решению судьбы девочки. Адвокат добавила, что сама девочка уже просит родителей вернуть ее в семью.

В пятницу сенатор Елена Мизулина сообщила журналистам, что намерена направить запрос в МИД РФ относительно ситуации с изъятием ребенка у российской семьи в Эстонии. Она подчеркнула, что в соответствии с Конституцией РФ и международными обязательствами Россия обязана защищать своих граждан, находящихся за рубежом.

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