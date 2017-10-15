Россия предложит делегациям КНДР и Южной Кореи встретиться на полях МПС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Россия вновь предложит делегациям КНДР и Южной Кореи встретиться на полях ассамблеи МПС, это будет озвучено председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на встречах с делегациями стран в понедельник в Петербурге, сообщил журналистам глава комета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В завтрашних беседах Валентина Ивановна Матвиенко эту идею повторит. Если уж где-то и встречаться столь антагонизированным по отношению друг к другу странам, то, конечно же, в парламентском формате и, конечно же, на площадке Межпарламентского союза", — сказал он.

Косачев сообщил также РИА Новости о том, что вероятность такой встречи пока сохраняется, информации о том, что она не состоится, нет.

"Нет информации о том, что этой встречи не будет", — сказал он.