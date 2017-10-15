Министр нефти Ирана прокомментировал заявление Трампа по ядерной сделке

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане считает, что нефтяной рынок не отреагирует на заявление президента США Дональда Трампа о новой политике Вашингтона в отношении Тегерана, передает в воскресенье агентство Shana.

"Я считают маловероятным, что эти заявления будут иметь решающее влияние на цены на нефть", — заявил министр.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из ядерной сделки в случае, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.