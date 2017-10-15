Тигрица, убившая четырех человек в Индии, погибла от удара током на ферме

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Тигрица, в результате нападения которой погибли четыре человека, скончалась в результате удара током в индийском штате Махараштра на западе страны, сообщает газета Indian Express со ссылкой на местное управление по охране природы.
Как сообщает издание, ранее местные власти два раза выпускали постановление на отстрел животного. В мае и июне текущего года в результате нападения тигрицы в разных районах округа Чандрапур погибли два человека, еще четыре получили ранения. Тигрицу поймали и после нескольких дней пребывания в клетке ее выпустили на территорию местного заповедника. После двух месяцев пребывания в природных условиях тигрица вновь стала нападать на людей, в сентябре и октябре ее жертвами стали два человека, один пострадал.