Тигрица, убившая четырех человек в Индии, погибла от удара током на ферме

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Тигрица, в результате нападения которой погибли четыре человека, скончалась в результате удара током в индийском штате Махараштра на западе страны, сообщает газета Indian Express со ссылкой на местное управление по охране природы.

"Есть подтверждение, что тигрица погибла от удара током на ферме в деревне Синдивихири (Sindivihiri)", — сказал представитель местного управления по охране природы А.К. Мишра.

Как сообщает издание, ранее местные власти два раза выпускали постановление на отстрел животного. В мае и июне текущего года в результате нападения тигрицы в разных районах округа Чандрапур погибли два человека, еще четыре получили ранения. Тигрицу поймали и после нескольких дней пребывания в клетке ее выпустили на территорию местного заповедника. После двух месяцев пребывания в природных условиях тигрица вновь стала нападать на людей, в сентябре и октябре ее жертвами стали два человека, один пострадал.