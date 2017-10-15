Сторонника Саакашвили не пустили на Украину

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Грузинский бизнессмен и депутат Коба Накопия — сторонник экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — заявил, что его не пустили на Украину.
По словам депутата, въезд ему запретил "уполномоченный орган". Сейчас он пробует обжаловать это решение.
Он добавил, что находится в лаунж-зоне авиакомпании МАУ, ему предлагают вылететь в Грузию рейсом в 20:10."Украинские новости" со ссылкой на замглавы ведомства Василия Серватюка сообщило, что пограничная служба Украины запретила въезд в страну десяти гражданам Грузии, которые принимали участие в событиях на КПП "Шегини", где Саакашвили незаконно пересек государственную границу.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.