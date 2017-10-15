Представитель Дерипаски прокомментировал сюжет NBC о связи с Трампом

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Цель телеканала NBC при создании сюжета "Связь Манафорта и российского олигарха на 60 миллионов долларов" ("Manafort had $60 million relationship with a Russian Oligarch") была в том, чтобы поддержать истерию и внести вклад в развитие теории заговора со стороны России, заявил РИА Новости официальный представитель российского миллиардера Олега Дерипаски.

Телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование утверждал, что обнаружил данные о многомиллионном займе организации, якобы связанной с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, со стороны компании российского миллиардера Дерипаски. В частности, как сообщает ТВ, 26 миллионов долларов были направлены из компании Oguster Management Ltd., якобы принадлежащей Дерипаске, в Yiakora Ventures Ltd., на которую "непосредственно влияют интересы Манафорта". Займ был классифицирован как "погашаемый по требованию". По утверждениям NBC, общая сумма сделок между Манафортом и Дерипаской за последние десять лет достигает 60 миллионов долларов. Агентство Ассошиэйтед Пресс выступило в марте с утверждением, что десять лет назад Манафорт якобы работал на миллиардера Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Агентство утверждало, что Манафорт и Дерипаска подписали 10-миллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года.

Дерипаска ранее назвал ложью распространенную информацию. В Белом доме, как и в Кремле, опровергают наличие подобных связей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к контактам Дерипаски и Манафорта.

"Очевидно, что при создании данного сюжета телеканал NBC видел свою цель в том, чтобы поддержать истерию и внести свой вклад в развитие теории заговора со стороны России, расследование которого заходит в тупик. Нет никаких сомнений, что NBC и ряд других американских СМИ против результатов последних президентских выборов в Соединенных Штатах", — сказал он.

По его словам, Олег Дерипаска неоднократно заявлял, что все его деловые контакты с кем-либо и где-либо в мире он осуществлял и осуществляет исключительно в интересах своего бизнеса. Дерипаска добровольно предложил выступить перед следственным комитетом Конгресса.

"Однако в ответ на это предложение юристы Конгресса придумали никогда не выдвигавшееся г-ном Дерипаска условие о якобы необходимости предоставления ему иммунитета и сами же это предложение отвергли. Не ясно даже, от чего нужен был этот иммунитет… Правда состоит в том, что, несмотря на постоянные небылицы, рассказываемые американскими СМИ о "русском олигархе", Олег Дерипаска — преуспевающий бизнесмен, управляющий одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний, успешной и эффективной", — отметил представитель миллиардера.

"Что касается г-на Манафорта, то результаты его манипуляций с инвестициями Олега Дерипаски будут иметь очевидные юридические последствия", — подчеркнул собеседник агентства.