При пожаре в мастерской в Эр-Рияде погибли десять человек

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Десять человек погибли, трое пострадали в результате пожара в столярной мастерской на востоке Эр-Рияда, сообщила в воскресенье гражданская оборона Саудовской Аравии.

"Пожар возник в столярной мастерской в районе Бадр (восток города — ред.), в результате десять человек, находившиеся в мастерской, погибли, трое получили ранения", — говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте гражданской обороны в Twitter.

Гражданская оборона также опубликовала фотографии с места ЧП. Национальности погибших и причина пожара неизвестны.

أخمد مدني #الرياض حريقاً اندلع في ورشة نجارة بحي بدر، ونتج عنه إصابة ثلاث أشخاص ووفاة عشرة كانوا متواجدين بداخل الورشة، ولم تعرف هويتهم بعد. pic.twitter.com/LMIOvHm84U — الدفاع المدني (@SaudiDCD) 15 октября 2017 г.

​