Делегация КНДР пока не планирует встречу с южнокорейцами в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами исполнительного комитета Межпарламентского союза перед церемонией открытия 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге. 14 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами исполнительного комитета Межпарламентского союза перед церемонией открытия 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге. 14 октября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. В условиях беспрецедентного давления США, а также принимая во внимание предстоящие учения американских и южнокорейских войск в зоне Корейского полуострова, говорить о том, чтобы представители Пхеньяна и Сеула, а также Пхеньяна и Вашингтона сели за стол переговоров не приходится, заявил РИА Новости представитель делегации КНДР на ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

При этом собеседник агентства не назвал свое имя и должность.

"Пока нет планов", — сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, планируется ли на полях МПС встреча.

"В условиях предстоящих совместных учений США и Южной Кореи, а также принимая во внимание беспрецедентные санкции Штатов, разве можно говорить о том, чтобы сесть за стол переговоров?" — добавил представитель делегации КНДР.