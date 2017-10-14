Практика санкций в отношении парламентариев контрпродуктивна, считает Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Практика санкций в отношении парламентариев недопустима и контрпродуктивна, заявил президент России Владимир Путин, открывая ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"К сожалению, мы видим, что в последнее время все активнее предпринимаются попытки ограничить прямые контакты и общение с законодателями, имею в виду практику введения дискриминационных ограничений и санкционных списков, в которых зачастую фигурируют и парламентарии. Считаем такую практику недопустимой, вредной и просто глупой", — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, "тем более контрпродуктивно, когда в рамках межпарламентских структур ущемляются целые делегации".

"К сожалению, и такое тоже бывает. Это, на наш взгляд, противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву каждого государства высказывать и цивилизованно, открыто отстаивать свою точку зрения", — подчеркнул президент.